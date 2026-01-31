LVBP: Lanzador de Cardenales de Lara es detenido en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Para la casi finalizada temporada 2025-2026 de la LVBP, los Cardenales de Lara firmaron a varios peloteros foráneos con la intención de reforzar de la mejor manera posible su roster. Uno de esos fue Listher Sosa, quien de hecho tuvo su primera experiencia en la pelota venezolana.

Acusado de violencia de género

Luego de que el conjunto crepuscular concluyera su participación en el Round Robin, el lanzador quisqueyano regresó a República Dominicana sin saber lo que le esperaba. Y es que según informaron varios medios locales, agentes de seguridad lo detuvieron en su llegada al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El motivo se debe a que Listher Sosa tiene en su contra una orden de arresto por presunta violencia de género. Su arribo al país activó la alerta en el sistema migratorio, por lo que fue apresado de forma inmediata y trasladado a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en San Pedro de Macorís.

Durante este viernes se conocería la medida de coerción, pero debido a la ausencia de la parte querellante la audiencia fue aplazada para el miércoles 4 de febrero.

Vale agregar que el lanzador de Cardenales de Lara tenía un precedente de suspensión desde marzo del 2025 por violación a las políticas antidopaje del beisbol profesional, ya que recibió una sanción por parte de Major League Baseball (MLB) por arrojar positivo a la sustancia prohibida metandienona.