Félix Velásquez sobre Zeppelin: "Es un gran caballo y confío plenamente en su calidad”

El espectáculo hípico nacional mantiene su marcha indetenible en el Hipódromo La Rinconada. En este inicio de temporada, tanto jinetes como entrenadores ajustan sus estrategias para alcanzar el ritmo ganador que les permita sumar nuevos triunfos a sus historiales.

Compromiso: Jinete Reunión 05 La Rinconada

Dentro de este grupo destaca el jinete profesional Félix Velásquez, quien durante la campaña pasada concretó una reincorporación efectiva a los óvalos nacionales con un saldo de cuatro victorias en la arena de Coche.

Pese a que el presente año apenas comienza, Velásquez ya acumula siete actuaciones en los cuales el éxito le resultó esquivo. Sin embargo, el panorama se presenta favorable para este domingo, gracias al entrenador Germán Rojas quien le otorgó la responsabilidad de conducir a Zeppelin en la cuarta competencia del programa oficial.

El análisis del jinete

Velásquez aprovechó el espacio para enviar un cordial saludo a la afición hípica y ratificar que este será su único compromiso en la jornada dominical. Tras un estudio exhaustivo de las actuaciones previas del ejemplar mediante el análisis de videos, el látigo profesional calificó al purasangre como una pieza de gran calidad. Asimismo, manifestó su gratitud hacia el cuerpo técnico por la oportunidad brindada y aseguró que dará una dura batalla por el triunfo desde el momento del brinco inicial.

Perfil del ejemplar

Zeppelin, un castaño nacido y criado en las praderas del Haras La Orlyana, defiende los colores del Stud "Rampama". Hasta la fecha, el ejemplar posee un historial de 19 presentaciones con dos fotos en el recinto de ganadores. Su actuación más reciente ocurrió el pasado 16 de enero, fecha en la cual arribó en la décima posición a trece cuerpos del ganador El De Will.

El equipo de Zeppelin apuesta por una evolución notable este domingo. La combinación de la experiencia de Velásquez y la preparación de Rojas surge como una opción de valor para quienes buscan precisión en sus selecciones.