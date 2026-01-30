El secreto detrás de Doble Ataque: ¿Por qué todos los ojos están puestos en él este domingo? Aquí te lo contamos

Suscríbete a nuestros canales

La pasión por el espectáculo preferido de los venezolanos vuelve a encenderse este domingo 1ro de febrero, en el hipódromo La Rinconada pues se prepara para una jornada vibrante donde la velocidad y la estrategia serán protagonistas.

Con una cartelera diseñada para paralizar los corazones, los mejores ejemplares del patio saltarán a la pista en busca de la gloria, por lo que prometerá un cierre de fin de semana cargado de adrenalina y dividendos que nadie querrá perderse.

Por esta razón, la quinta reunión tendrá un total de 10 competencia sin la inclusión de carreras clásicas.

Carreras R05: Yunta La Rinconada Datos hípicos

Dentro de su programación se efectuará la cuarta del ciclo no válido, para el lote de caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo) en distancia de 1.100 metros.

Uno de estos participantes inscritos es Doble Ataque (número 1), nacido y criado en el Haras Alegría, además de ser un producto de Ekhlaas en Geronesa, será montado por el experimentado jockey Jhonathan Aray y se estrena en la cuadra del reconocido entrenador venezolano Oscar Manuel González.

El cuatroañero Doble Ataque reaparece luego de 77 días sin correr y en su última participación que fue en el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Machos), el 16 de noviembre fue capaz llegar de sexto a 15 cuerpos del ganador El Relámpago.

Para está carrera del primer domingo de febrero en la arena caraqueña, el nuevo pupilo del trainer González se perfila como el tercer favorito para la revista con la mayor trayectoria en el medio hípico venezolano: Gaceta Hípica.

Ahora bien, resulta curioso mencionar que este castaño estará con la yunta Aray-González pues ambos se verán las caras por primera vez en la jornada dominical del primer meeting 2026.