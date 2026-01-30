Antalya en la mira: Los detalles detrás de la yegua que busca reencontrarse con el éxito en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo en Venezuela trasciende el ámbito deportivo; es una tradición que despierta el fervor en cada rincón del país. Para la afición, los purasangres representan un legado de emoción y estrategia que se renueva cada semana. Los entusiastas aguardan con ansias la oportunidad de confeccionar el popular “cuadrito” del 5y6 Nacional, una jugada capaz de transformar la expectativa en una victoria económica memorable.

La Rinconada: Antalya Yegua Carrera de los Acumulados R05

La décima competencia del orden cierra la cartelera y pone punto final al tradicional juego de las mayorías. En esta prueba, catorce yeguas de cuatro y más años tanto nacionales como importadas, ganadoras de una carrera se medirán en un exigente recorrido de 1.300 metros.

En el lote destaca, con el número 05 en su gualdrapa, la castaña de cuatro años Antalya. Esta hija de Manchester en Ninfa del Cielo, por Big Prairie, posee una campaña de un triunfo en seis presentaciones bajo el cuidado de Jorge Salvador. Sin embargo, su historial reciente plantea una interrogante: la pupila del Haras La Primavera no visita el recinto de ganadores desde el pasado 29 de junio de 2025. Este registro marca una sequía de siete meses que la yegua intentará romper este domingo.

Para este compromiso, la estrategia presenta cambios significativos. El jinete aprendiz Ángel Ybarra asume la conducción por primera vez y aporta un descargo de dos kilogramos es decir el handicap será de (52.5 Kg), factor que parece ideal para la distancia. No obstante, surge un dato estadístico relevante: de todas sus actuaciones previas, esta será la primera ocasión en que la castaña enfrente el tiro de los 1.300 metros.

El desenlace de la sexta válida determinará si el descargo y la nueva monta son suficientes para que Antalya supere la inactividad ganadora y se adapte con éxito a un recorrido inédito en su campaña.