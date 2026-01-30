Hipismo

Antalya en la mira: Los detalles detrás de la yegua que busca reencontrarse con el éxito en el 5y6 dominical

La yegua integra la nómina de la sexta válida que buscará llevarse la bolsa a repartir de $27.040 en distancia de 1.300 metros en La Rinconada 

Por

Gustavo Mosqueda
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 11:19 am
Antalya en la mira: Los detalles detrás de la yegua que busca reencontrarse con el éxito en el 5y6 dominical
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

El hipismo en Venezuela trasciende el ámbito deportivo; es una tradición que despierta el fervor en cada rincón del país. Para la afición, los purasangres representan un legado de emoción y estrategia que se renueva cada semana. Los entusiastas aguardan con ansias la oportunidad de confeccionar el popular “cuadrito” del 5y6 Nacional, una jugada capaz de transformar la expectativa en una victoria económica memorable.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Antalya Yegua Carrera de los Acumulados R05

La décima competencia del orden cierra la cartelera y pone punto final al tradicional juego de las mayorías. En esta prueba, catorce yeguas de cuatro y más años tanto nacionales como importadas, ganadoras de una carrera se medirán en un exigente recorrido de 1.300 metros.

En el lote destaca, con el número 05 en su gualdrapa, la castaña de cuatro años Antalya. Esta hija de Manchester en Ninfa del Cielo, por Big Prairie, posee una campaña de un triunfo en seis presentaciones bajo el cuidado de Jorge Salvador. Sin embargo, su historial reciente plantea una interrogante: la pupila del Haras La Primavera no visita el recinto de ganadores desde el pasado 29 de junio de 2025. Este registro marca una sequía de siete meses que la yegua intentará romper este domingo.

                                             

Datos de carrera: Carreras en Vivo La Rinconada 

Para este compromiso, la estrategia presenta cambios significativos. El jinete aprendiz Ángel Ybarra asume la conducción por primera vez y aporta un descargo de dos kilogramos es decir el handicap será de (52.5 Kg), factor que parece ideal para la distancia. No obstante, surge un dato estadístico relevante: de todas sus actuaciones previas, esta será la primera ocasión en que la castaña enfrente el tiro de los 1.300 metros.

El desenlace de la sexta válida determinará si el descargo y la nueva monta son suficientes para que Antalya supere la inactividad ganadora y se adapte con éxito a un recorrido inédito en su campaña.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Viernes 30 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo