México y Costa Rica se rinden ante Oscar D'León

El máximo exponente de la salsa, Oscar D'León, dio inicio a un 2026 monumental con una serie de presentaciones que confirman su vigencia absoluta como una leyenda viva de la música latina.

Brillando en México

Tras un arranque triunfal en el icónico Auditorio Nacional de México, el maestro aterrizó este pasado fin de semana en Costa Rica, logrando una vez más el cartel de "Sold Out".

La visita a suelo costarricense tuvo un matiz emocional profundo, marcando el regreso del "Sonero del Mundo" tras más de 10 años de ausencia.

Durante su estadía, el artista venezolano dedicó tiempo a compartir con los medios de comunicación y una fanaticada entregada que lo esperó durante una década para corear sus éxitos.

El espectáculo en Costa Rica fue una cátedra de ritmo y sabor. Con la energía que lo caracteriza, Oscar D’León deleitó a los asistentes durante más de dos horas de concierto, iniciando la velada con los acordes de su himno universal, "Llorarás". El público no dejó de bailar ni un segundo, celebrando el impecable estado vocal y escénico del artista.

Próximos pasos: Una gira global

El éxito en México y Costa Rica es solo el principio. Zoraida León, manager del artista, confirmó oficialmente que la agenda de Oscar D'León para este 2026 se extenderá por diversos escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

"El cariño recibido en estos primeros conciertos es impresionante. Oscar está en su mejor momento y estamos listos para llevar su música a cada rincón del mundo este año", señaló la representante del artista.