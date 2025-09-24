Shohei Ohtani logra una proeza que nunca consiguió Babe Ruth (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani y Babe Ruth son dos peloteros que marcaron una época en el beisbol de las Grandes Ligas. En el caso del primero su camino todavía tiene un largo trecho por recorrer, pero lo que ha conseguido en sus ocho temporadas es digno de admirar y resaltar.

En cuanto al Bambino, por algo existe un dicho que reza "desde la era de Babe Ruth", haciendo alusión a alguna hazaña que no se veía desde aquellos años dorados del Big Show. Y es que su talento para batear y lanzar lo convirtieron en toda una leyenda en la historia de este deporte.

Ohtani ya es único

Las comparaciones suelen ser odiosas para muchos fanáticos, aunque no dejan de ser emocionantes en algunos casos. En múltiples ocasiones Shohei Ohtani ha pasado por esa situación cada vez que firma una proeza, siendo equiparado con grandes leyendas como el mismo Babe Ruth.

Justamente en este caso, el japonés ha conseguido algo único en la historia de las Grandes Ligas, que ni el norteamericano fue capaz de firmar durante su carrera. Recordemos que ambos comparten la particularidad de que son bateadores y lanzadores.

Y es que si nos fijamos en las estadísticas de Ohtani en los últimos cinco años, suma un total de 231 jonrones y unos 604 ponches mientras lo hacía durante ese periodo de tiempo. Por su parte, Ruth nunca abanicó a más de tres bateadores en una temporada en la que conectó más de 30 vuelacercas.

De hecho, solo en la zafra de 1919 estuvo cerca de lograrlo, ya que disparó 29 cuadrangulares y ponchó 30 rivales. Dicho año fue el último del Bambino con Boston, ya que en 1920 inició su ciclo en Nueva York.