MLB: Mellizos ponen el ojo en este coach de Alex Cora en Boston (+Info)

Los Mellizos de Minnesota han solicitado permiso para entrevistar a Ramón Vázquez, actual coach de banca de los Medias Rojas de Boston, como parte de su proceso de selección para el puesto de mánager. La información fue revelada por Jon Heyman de MLB Network, generando expectativas sobre un posible cambio de ciclo en la franquicia del Centro de la Liga Americana.

Vázquez, ex infielder de Grandes Ligas, ha construido una sólida reputación como estratega desde que se unió al cuerpo técnico de los Medias Rojas en 2018. Su cercanía con el mánager Alex Cora y su rol como mano derecha desde 2023 lo han posicionado como uno de los candidatos más preparados para asumir un cargo de alto nivel.

Trayectoria de Vázquez en Boston y respaldo de Alex Cora

Desde su llegada a Boston, Ramón Vázquez ha sido parte integral del desarrollo táctico del equipo. Su experiencia como jugador y su capacidad para conectar con los peloteros latinos han sido claves en el clubhouse. En 2023, fue promovido a coach de banca, convirtiéndose en el principal asesor de Cora durante los juegos.

El propio Alex Cora ha elogiado públicamente a Vázquez en múltiples ocasiones, afirmando que “está listo para ser mánager en Grandes Ligas”. Este respaldo, sumado a su conocimiento del juego y liderazgo silencioso, lo convierten en una opción atractiva para los Mellizos, que buscan renovar su dirección tras una temporada de altibajos.

¿Un nuevo ciclo en Minnesota?

La posible incorporación de Ramón Vázquez como mánager marcaría un giro hacia una visión más moderna y diversa en la gerencia de los Mellizos. Su perfil encaja con la tendencia de equipos que apuestan por coaches jóvenes, con experiencia reciente en el terreno y capacidad de comunicación con una nómina multicultural.