Fallece querida reina de belleza tras luchar contra el cáncer

El mundo de los reinados está de luto por la muerte de la reina de belleza Andrea Andrade a causa del cáncer de colón que le fue diagnosticado en 2017. Tras una lucha de casi 10 años, la modelo de 35 años perdió la vida el pasado 16 de enero.

Su esposo, Chris Wilson fue quien notificó la noticia a través de redes sociales con un mensaje de despedida. “Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales a mi alrededor. Te amo, mi amor”, escribió.

Una batalla perdida

En 2017, cuando Andrea Andrade fue diagnosticada con cáncer de colon en etapa 3, los médicos le dieron de seis meses a dos años de vida, sin embargo, desafió todos los pronósticos por medio de tratamientos, cirugías, radioterapia y periodos de remisión.

A sus 26 años, en aquel entonces, se aferró a la vida y al apoyo de sus seres queridos. A pesar de su esfuerzo y que los especialistas confirmaron que el cáncer había entrado en remisión, a finales de 2025 sufrió una recaída.

El cáncer había avanzado a su etapa 4, propagándose por su sistema reproductivo y afectado otras partes de su cuerpo.

Andrea Andrade, una apasionada por los certámenes de belleza

La reina de belleza se dedicó a construir una carrera de a través de los concursos nacionales en Estados Unidos, ganando renombre en el ámbito.

Andrade ganó cinco títulos importantes: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss Simpatía de California.

Junto a su esposo creó Not All Heroes Wear Capes, una iniciativa en un niño con cáncer que conoció durante su tratamiento.