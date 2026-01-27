Cumplió 68 años la Miss Venezuela que renunció a la corona por amor

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 26 de enero estuvo de cumpleaños la Miss Venezuela 1976 Elluz Peraza. La mujer que marcó historia en el certamen más importante del país, por solo durar 36 horas con el título, renunciado para casarse con su entonces novio.

La Miss Guárico fue coronada Miss Venezuela, teniendo solo 18 años, y por rebeldía decidió lanzarse al agua con su novio, cediendo el título a la 1ra finalista, que fue la hermosa Judith Castillo Uribe, quien casi obtiene la corona de Miss Universo en Hong Kong.

Una feliz vuelta al sol

La criolla que vive desde hace muchos años en estados Unidos, recibió múltiples felicitaciones de familiares, amigos y personas del medio.

A través de Instagram, publicó videos e imágenes celebrando su vuelta al sol, y los mensajes de páginas de la época de oro de la televisión venezolana, que recordaron sus papeles en telenovelas como “Pasionaria”, “Macarena”, “Carita pintada”, “Mundo de fieras”, entre otros.

“Hola mi gente linda estoy celebrando mi cumpleaños y no quiero que pase por alto que pronto estaré contando muchos episodios de mi vida. Es una sorpresa”, dijo con enorme sonrisa y luciendo radiante.

Aunque renunció a la corona por amor, su legado sigue presente en las páginas del certamen, que comparte con Judith Castillo, como dos increíbles reinas, que en su momento le dieron mucho renombre al Miss Venezuela.