¡Exclusiva! Milena Soto denuncia malos tratos de la organización Miss Venezuela: "Una pesadilla"

Suscríbete a nuestros canales

Milena Soto Torres, representante del estado Mérida en el Miss Venezuela 2025 y segunda finalista, tuvo una entrevista exclusiva con Meridiano donde habló sin filtros los momentos de conflictos que vivió en el certamen más importante del país.

Milena Soto rompe el silencio sobre el Miss Venezuela

La joven modelo, Miss Turismo Venezuela 2024 y estudiante de administración de empresas y psicología, decide contar su verdad de todo lo que las cámaras no muestran, la soledad por el trato de sus compañeras y hasta ser tildada de “bruta”, por una figura de la directiva.

“La verdad siempre sale a la luz. Me crearon muchas campañas de odio tres candidatas. Una persona de la directiva se burló de mí, de mí sonrisa y eso me hizo ver que ella tenía algo en mí contra. Yo la admiraba por su elegancia, la tenía como un modelo a seguir”, dijo.

En la honestad conversación la belleza habla de una agresión que recibió por parte de una de sus compañeras, que la golpeó en su brazo antes de un desfile.

Soto comenta que la saliente Miss Venezuela Stephany Abasali, durante la noche final la abrazó y le comentó que lo mejor fue haber perdido la corona de Miss Venezuela Universo, ya que “hubiese vivido un infierno” al lado de una de las directivas.

Un verdadero cambio

La influencer de 21 años, comenta que ninguna candidata merece vivir una experiencia tan terrible, en un certamen que ha sido por años insignia en todo el país, y tantos triunfos ha regalado a Venezuela en Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional.

Además, asevera que no busca crear polémicas baratas o vacías para tener publicidad, sino de reflexionar en la importancia que debe tener la organización por el respeto.

“Hablo con miedo, ya que he recibido muchos comentarios terribles, es por eso que había estado atrasando el tiempo para contar mi verdad. Pero, así como existen personas con mucho talento en la organización, existe una que no lo es, y ojalá pueda replantearse todo lo que ha hecho durante años”, dijo.

Ve la entrevista para mucha más información