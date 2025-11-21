Miss Universo 2025: Stephany Abasali es parte del top 30 ¡Venezuela presente!

Suscríbete a nuestros canales

Stephany Abasali acaba de ser anunciada como parte del top 30 de Miss Universo 2025, que se realiza en Bangkok, Tailandia. La joven de 25 años, sigue en la lucha por la corona más importante del mundo, que de ganar sería la octava para Venezuela.

La modelo se ha mostrado muy emocionada al escuchar su nombre dentro de las semifinalistas junto a otras bellezas de diferentes lugares del mundo.

Las esperanzas se mantiene para el país de ver a una nueva venezolana en lograr una nueva corona del certamen de belleza más importante del mundo, cuya primera ganadora para el país fue Maritza Sayalero en 1979.