Farándula

Miss Universo 2025: Stephany Abasali es parte del top 30 ¡Venezuela presente!

Por

Elvis González
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 09:44 pm

La noche de coronación comienza en vivo desde Tailandia, donde se celebra por cuarta ocasión 

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Stephany Abasali acaba de ser anunciada como parte del top 30 de Miss Universo 2025, que se realiza en Bangkok, Tailandia. La joven de 25 años, sigue en la lucha por la corona más importante del mundo, que de ganar sería la octava para Venezuela.

La modelo se ha mostrado muy emocionada al escuchar su nombre dentro de las semifinalistas junto a otras bellezas de diferentes lugares del mundo.

Las esperanzas se mantiene para el país de ver a una nueva venezolana en lograr una nueva corona del certamen de belleza más importante del mundo, cuya primera ganadora para el país fue Maritza Sayalero en 1979. 

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada LVBP Oswaldo Guillén entrevista
Jueves 20 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula