Miss Universo 2025: Celebridades envían mensajes de apoyo a Stephany Abasali

Desde que llegó a Tailandia, la nacida en Puerto Ordaz ha sabido sobresalir

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 08:19 pm
Miss Universo 2025: Celebridades envían mensajes de apoyo a Stephany Abasali
Stephany Abasali / Cortesía
Cuando faltan pocas horas para que inicie el Miss Universo 2025, Venezuela está con los pelos de punta apoyando a Stephany Abasali, nuestra representante que está lista para darlo todo y conseguir la octava corona en este certamen para el tricolor criollo.

Desde que llegó a Tailandia, la nacida en Puerto Ordaz ha sabido sobresalir. En las actividades previas a la noche final, ha sido de las candidatas más aclamadas por el público e incluso por expertos de los concursos de belleza, por lo que las esperanzas de los venezolanos están latentes.

La venezolana también ha recibido apoyo no solo de sus compañeras de concursos, sino también de otras figuras importantes que se han sumado al respaldo masivo en redes sociales.

El apoyo a Stephany Abasali

Ninoska Vásquez

"Por eso amiga @stephany.abasali te deseo lo mejor, que tu luz hable, tu esencia inspire porque detrás de ti hay millones de mujeres que sabemos lo que significa levantarse, luchar y brillar", escribió en Instagram.

Amanda Dudamel

La virreina universal compartió un bonito mensaje acompañado de una fotografía junto a Stephany, a quien acompaña en Tailandia.

Ileana Márquez Pedroza

"Has sido impecable en cada paso el corazón del Universo. Hoy sal con esa magia única que solo tú tienes, Venezuela está contigo", escribió en sus historias de Instagram.

Andrea Rubio

La Miss International 2023 envió su buena energía: "Vamooooosss", fue su mensaje en Instagram.

Rodner Figueroa

El reconocido presentador venezolano aplaudió el trabajo de la modelo de 25 años durante su paso por el país asiático.

 

