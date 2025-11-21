El Callao se vuelca a las calles para apoyar a Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

¡De El Callado para el mundo! Todo esta listo en la tierra que vio nacer a la Miss Venezuela, Stephany Abasali, quien hoy podría alzarse con el título de Miss Universo 2025 por su extraordinaria participación en Tailandia.

Los habitantes de El Callao han habilitado una tarima con pantalla gigante para la edición 74 del certamen de belleza. Con mucho amor y apoyo a la venezolana, se volcarán a las calles para ver su desenvolvimiento en el escenario.

En los alrededores de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen se observan pancartas que dicen “El Callao, cuna de la belleza”, en respaldo a Stephany Abasali.

Noticia en desarrollo