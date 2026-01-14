Reina de belleza venezolana se convierte en la nueva musa de Rawayana

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y reina de belleza venezolana Isbel Parra, protagonizó el nuevo video de Rawayana que forma parte de su nuevo álbum musical ¿Dónde es el after?.

Para este proyecto discográfico la agrupación criolla plasmó toda su idiosincrasia con ritmos tropicales que reflejan el caribe venezolano y sus costumbres. La Miss International Venezuela 2020, de 31 años, se convirtió en la nueva musa al ser el centro de atención un audiovisual que acaparó la mirada de su público.

“Bendito” fue el tema que los venezolanos eligieron para grabar con Parra y ser parte de un nuevo capítulo en su carrera. En él, se ve a la modelo portar la banda de Miss Universo, ese sueño que siguió en el reality de Telemundo Miss Universe Latina.

A menos de 24 horas de ser publicado en su cuenta de Instagram, el material superó las 500 mil visualizaciones y más de cincuenta mil reacciones, mientras que en los comentarios alabaron la actuación de Isbel Parra, en su mayoría reinas de belleza.

Rawayana escribe un nuevo capítulo con ¿Dónde es el after?

La agrupación liderada por Beto Montenegro inició el 2026 con el lanzamiento de ¿Dónde es el after?, su sexto álbum de estudio, donde explora nuevas sensaciones sonoras con 23 temas para sus fieles oyentes.

Para este proyecto se sumaron grandes artistas que colaboraron con Rawayana, en su mayoría venezolanos, pero también hubo presencia de otras nacionalidades.

Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Mazzarri y Joaquina son los criollos que prestaron su talento para el disco. Manuel Turizo en nombre de Colombia; Carín León por México; DannyLux, Grupo Frontera y Magic Juan traen la latinidad y la biculturalidad desde Estados Unidos; mientras que J Quiles y Jowell & Randy completan el roster desde Puerto Rico.