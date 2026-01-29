Reina de belleza comparte el peor diagnóstico de su vida: “Cara a cara con la muerte”

Suscríbete a nuestros canales

La finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021, Jaylene Marie Álvarez hizo público su diagnóstico de cáncer para despertar conciencia en un momento complicado en su vida a través de una profunda reflexión en redes sociales.

Sin mencionar cuando se enteró de la dura noticia, la reina de belleza compartió que tiene cáncer de mama, un hecho que le ha cambiado por completo su vida, sin embargo, destacó que el proceso lo lleva “sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre”.

Además, dejó claro que, tras su diagnóstico tener “un cara a cara con la muerte” la mantiene en pie de lucha y con la convicción de que todo se alineará a su favor. “Es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres”, señaló en el comunicado.

“Esta experiencia me ha despertado. Me ha hecho crecer espiritualmente, mirar la vida con otros ojos y entender que cada segundo es un regalo. Hoy vivo con más intención, con más amor y con más propósito. Quiero servir más, amar mejor y ser una mejor ciudadana del mundo que compartimos”, agregó.

Apoyo a la lucha contra el cáncer

Según refleja la cuenta oficial de Miss Universe Puerto Rico, Jaylene Marie Álvarez a sus 33 años se ha avocado durante su carrera a la concienciación sobre la prevención del cáncer, siendo vocera del Hospital Oncológico de Puerto Rico y dictando charlas educativas en distintos espacios.

Por si fuera poco, llevó a cabo una investigación científica en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, donde colaboró con científicos multinacionales. La también modelo hizo un llamado a sus seguidores de no sentir pena ni temor por su vida.