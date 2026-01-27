Hija de Chayanne revela su profunda conexión con Venezuela y su cultura

Suscríbete a nuestros canales

Isadora Figueroa, hija de Chayanne dejó al descubierto su lado más venezolano en una entrevista con Viviana Gibelli para su canal de YouTube, donde la boricua compartió parte de sus tradiciones latinas.

La cantante que recientemente fue nominada al Latin Grammy, manifestó su conexión con la cultura de Venezuela, inculcada por su madre Marilisa Maronesse. A pesar de tener muchos años sin pisar el país, Isadora mantiene presente algunas costumbres criollas.

Aunque la charla se llevó hacia sus recuerdos de la infancia y confesiones románticas, la hija de Chayanne resaltó sus raíces latinas, gracias a una mezcla cultural entre Puerto Rico y Venezuela.

Isadora Figueroa y su infancia en Venezuela

Asimismo, reveló cómo en las reuniones familiares, en el especial Navidad, sale a flote toda la mezcla de tradiciones de su familia. “En Navidad nosotros tenemos lechón, hallacas, tembleques, arroz con habichuelas, música llanera”, confesó la joven de 25 años.

Isadora Figueroa recordó aquellos años de su niñez en Venezuela, específicamente en Turén, estado Portuguesa, donde resaltó una infancia rodeada de naturaleza y seres queridos en la casa familiar de su madre, la cual recuerda con mucho cariño.

“Escucho una llanera y soy la más venezolana del mundo”, admitió haciendo énfasis en las costumbres llaneras y propias del país.

Chayanne y su esposa venezolana

Chayanne y Marilisa Maronesse contrajeron matrimonio en 1992, y desde entonces han mantenido una relación estable, lejos de los escándalos y el foco mediática por la fama del cantante.

La historia de amor se remonta al Miss Venezuela 1988, cuando la venezolana participó en el certamen nacional, donde el intérprete fue el artista invitado de la noche. A partir de ese momento hubo un flechazo y decidieron mantener una relación discreta.

Con una unión de más de 30 años, Chayanne y Marilisa Maronesse están residenciados en Miami con sus dos hijos Isadora y Lorenzo.