¡De más a menos! La Vinotinto Futsal se despide de la Copa América 2026

La travesía de la Vinotinto Futsal en la Copa América 2026 tuvo un desenlace amargo. Tras un inicio ilusionante que hizo soñar a todo el país con el título, los dirigidos por Robinson Romero no lograron encontrar respuestas en el partido por el tercer puesto y cayeron derrotados por un contundente 4-1 ante la selección de Perú.

Con este resultado, Venezuela finaliza el certamen continental en la cuarta posición, quedándose a las puertas de las medallas y cerrando un torneo que dejó sensaciones agridulces.

Derrumbe inesperado

La selección nacional fue la sensación del arranque del torneo. Con un juego dinámico y una efectividad envidiable, encadenó tres victorias consecutivas en la fase de grupos, asegurando su clasificación con autoridad y mostrando una de las mejores versiones colectivas en la era Romero.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el duelo ante Brasil. A partir de ese enfrentamiento, el equipo entró en una espiral negativa de la que no pudo salir:

Tras perder contra la "Canarinha", sufrieron una dolorosa derrota ante Argentina frenó las aspiraciones de alcanzar la gran final.

Ahora, ante Perú, el equipo se vio superado físicamente y careció de la contundencia que lo caracterizó al inicio, permitiendo que los incas dominaran el marcador hasta el 4-1 definitivo.

Mucho que mejorar

Aunque el objetivo principal de entrar en el podio no se cumplió, la Vinotinto demostró que tiene piezas para competir al más alto nivel, pero pagó caro el desgaste mental y físico tras los duelos ante las potencias del continente.

Tras quedarse fuera del podio, el cuerpo técnico tendrá la tarea de recomponer el grupo de cara a los próximos compromisos internacionales. El talento está presente, pero la regularidad en las fases de eliminación directa sigue siendo la materia pendiente para un grupo que ilusionó a todos en la primera semana.