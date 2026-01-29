La Vinotinto Futsal tropieza contra Brasil en la Copa América

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Futsal cerró su participación en la fase de grupos de la Copa América 2026 con la frente en alto.

En un duelo de titanes por el liderato del Grupo B, cayeron 2-1 ante Brasil, la actual campeona del mundo, en un partido que se definió por detalles mínimos en el Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay.

A pesar del resultado, los dirigidos por Robinson Romero avanzan a las semifinales como segundos de grupo, consolidándose como uno de los cuatro mejores equipos del continente.

Faltó efectividad en ataque

El partido fue una partida de ajedrez táctico. Brasil golpeó temprano, con un gran gol de Pito, quien definió tras un saque lateral para el 1-0. A partir de ahí, Venezuela no logró empatar, aunque tuvo muchas ocasiones para conseguirlo.

Tres balones a los palos y las intervenciones del portero brasileño evitaron el grito de gol criollo. Matheus amplió la ventaja para la "Canarinha" anotando de arco a arco cuando Venezuela buscaba el empate desesperadamente. En los segundos finales, Michael Gelvez descontó para el 2-1 definitivo.

Fase de grupos casi perfecta

Cabe destacar, que la Vinotinto llegaba a este compromiso con el boleto a semifinales ya en el bolsillo, fruto de una fase de grupos impecable donde sumó nueve puntos de 12 posibles:

Vs. Colombia (3-2) Vs. Chile (4-2) Vs. Bolivia (6-2)

La fase decisiva no da tregua. Tras el descanso de este viernes, la acción regresará el 31 de enero. Al haber quedado segunda del Grupo B, Venezuela deberá enfrentar al primero del Grupo A, un puesto que se disputan Argentina, Uruguay y Perú.