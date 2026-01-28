La Vinotinto Futsal

La Vinotinto Futsal vuelve a golear y se mantiene primera en la Copa América 2026

Carlos Mora
Miércoles, 28 de enero de 2026

La selección nacional va invicta con tres victorias en tres partidos disputados en la fase de grupos

La Vinotinto de Futsal vuelve a brillar en la CONMEBOL Copa América 2026. En una exhibición de contundencia y jerarquía táctica, el combinado nacional derrotó este miércoles a su similar de Bolivia con un abultado marcador de 6-2, manteniendo así un registro perfecto en la fase de grupos.

Con este resultado, los dirigidos por Robinson Romero se consolidan en la cima del Grupo B con nueve puntos de nueve posibles, evidenciando que el crecimiento del futsal venezolano no es casualidad, sino una realidad competitiva que hoy asusta a las potencias de la región.

Camino de autoridad

La Vinotinto ha mostrado diferentes facetas durante el torneo, adaptándose a cada rival con éxito.

  1. Contra Colombia (3-2)

  2. Contra Chile (4-2)

  3. Contra Bolivia (6-2)

El funcionamiento colectivo bajo la gestión de Romero ha permitido que el equipo gane y convenza. La presión alta y la efectividad en las transiciones rápidas han sido las armas letales de una Venezuela que ya mira de reojo las semifinales.

La prueba de fuego

A pesar de la euforia por el invicto, el reto más grande de la primera fase está a la vuelta de la esquina. La Vinotinto cerrará su participación en el Grupo B enfrentando a la selección de Brasil.

Este duelo definirá quién avanza como líder absoluto del grupo y servirá como un termómetro real para medir las aspiraciones de Venezuela de cara a una posible final.

  • Fecha: Jueves, 29 de enero.

  • Hora: 1:30 PM (Hora de Venezuela).

  • Estadio: COP Arena Óscar Harrison, Paraguay.

Con una generación que mezcla experiencia mundialista y juventud atrevida, la Vinotinto Futsal se ha ganado el respeto de todo el continente. Todo el país estará atento a lo que suceda mañana frente a la "Canarinha", en lo que promete ser un choque de titanes sobre el tabloncillo.

Fútbol