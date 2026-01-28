La Vinotinto Futsal vuelve a golear y se mantiene primera en la Copa América 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de Futsal vuelve a brillar en la CONMEBOL Copa América 2026. En una exhibición de contundencia y jerarquía táctica, el combinado nacional derrotó este miércoles a su similar de Bolivia con un abultado marcador de 6-2, manteniendo así un registro perfecto en la fase de grupos.

Con este resultado, los dirigidos por Robinson Romero se consolidan en la cima del Grupo B con nueve puntos de nueve posibles, evidenciando que el crecimiento del futsal venezolano no es casualidad, sino una realidad competitiva que hoy asusta a las potencias de la región.

Camino de autoridad

La Vinotinto ha mostrado diferentes facetas durante el torneo, adaptándose a cada rival con éxito.

Contra Colombia (3-2) Contra Chile (4-2) Contra Bolivia (6-2)

El funcionamiento colectivo bajo la gestión de Romero ha permitido que el equipo gane y convenza. La presión alta y la efectividad en las transiciones rápidas han sido las armas letales de una Venezuela que ya mira de reojo las semifinales.

La prueba de fuego

A pesar de la euforia por el invicto, el reto más grande de la primera fase está a la vuelta de la esquina. La Vinotinto cerrará su participación en el Grupo B enfrentando a la selección de Brasil.

Este duelo definirá quién avanza como líder absoluto del grupo y servirá como un termómetro real para medir las aspiraciones de Venezuela de cara a una posible final.

Fecha: Jueves, 29 de enero.

Hora: 1:30 PM (Hora de Venezuela).

Estadio: COP Arena Óscar Harrison, Paraguay.

Con una generación que mezcla experiencia mundialista y juventud atrevida, la Vinotinto Futsal se ha ganado el respeto de todo el continente. Todo el país estará atento a lo que suceda mañana frente a la "Canarinha", en lo que promete ser un choque de titanes sobre el tabloncillo.