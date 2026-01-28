Estrella Vinotinto celebra y jugará la final de la Copa Intercontinental 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 28 de enero, el SC Corinthians, con la criolla Dayana Rodríguez presente, selló su clasificación a la gran final de la Copa Intercontinental Femenina de la FIFA 2026.

En un duelo de alta tensión disputado en el Brentford Stadium de Londres, las actuales campeonas de la Copa Libertadores (2025) se impusieron por la mínima (1-0) al Gotham FC de Estados Unidos. Con este resultado, el "Timão" confirma su supremacía continental y ahora espera por el trono mundial.

El factor Dayana

Para nadie es un secreto que el 2025 fue el año de la consagración definitiva para Dayana Rodríguez en Brasil. Su capacidad para dictar el ritmo del juego y su despliegue físico la convirtieron en el motor del mediocampo paulista.

Durante la temporada, acumuló 37 compromisos y un total de 2.191 minutos, cifras que demuestran la confianza ciega del cuerpo técnico en su fútbol. A pesar de su rol de contención y equilibrio, sumó tres goles vitales para las aspiraciones del club.

Esa misma regularidad la trasladó a la selección nacional, donde bajo las órdenes de Ricardo Belli se ha vuelto la "dueña" de la mitad de la cancha en la naciente Liga de Naciones de la Conmebol.

Del Brentfod Stadium a la final

El partido contra el Gotham FC fue una "batalla de las Américas" donde el orden táctico del Corinthians terminó por asfixiar el talento individual del equipo norteamericano.

Cabe destacar, que al tratarse del primer partido de 2026 para el equipo brasileño, Dayana Rodríguez ingresó en la parte final del segundo tiempo.

Ahora, las dirigidas por Lucas Piccinato aguardan en la final por el vencedor de la otra llave entre el Arsenal (Inglaterra) y el ASFAR (Marruecos).