Vinotinto Futsal: Carlos Vento firma con este equipo internacional

La Copa América de futsal 2026 ha sido una vitrina clave para consolidar a la selección de Venezuela entre los mejores de Sudamérica. Asimismo, el torneo permitió al jugador Carlos Vento, considerado uno de los máximos exponentes de la disciplina a nivel nacional, mostrarse para lograr su tercer fichaje con un equipo internacional.

Carlos Vento, quien juega en la posición de alero en la Vinotinto Futsal, fichó este viernes 30 de enero con el Al-Yarmouk de la liga de Kuwait, según confirmaron fuentes cercanas al jugador y al combinado nacional.

Un salto a Oriente Medio

Este sería el tercer viaje fuera de tierras venezolanas para Vento, quien ya tuvo una pasantía en las ligas de España y Uruguay. En el último año, el futbolista formó parte del quinteto de Centauros de Caracas, actual campeón de la liga venezolana, y club que ha dominado el futsal nacional en las últimas cinco temporadas.

Cómo le ha ido a Vento en la Copa América

Carlos Vento no ha decepcionado durante la Copa América, fue titular en los cuatro partidos de la fase de grupos del torneo regional. Durante estos encuentros mostró su faceta de creador más que de artillero. Además, marcó un gol en la goleada de la Vinotinto contra Bolivia 6-2.

Con el fin de la primera ronda, ahora la Vinotinto Futsal afrontará este sábado 31 de enero las semifinales del torneo y buscará por primera vez el boleto al partido por el título regional. La mejor presentación de Venezuela fue en la edición pasada cuando terminó en el tercer lugar.

Los cruces de semifinal quedaron definidos de la siguiente forma: Argentina líder del grupo A se medirá ante Venezuela a las 3:30 pm hora Caracas, mientras que Brasil en la cima del grupo B se medirá ante Perú.