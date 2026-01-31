Venezuela se queda a las puertas de la final de la Copa América

Suscríbete a nuestros canales

La ilusión de ver a Venezuela en lo más alto de la Copa América de Futsal 2026 tendrá que esperar. En un partido de alta tensión disputado en el COP Arena de Luque, Paraguay, la selección nacional cayó 2-0 ante Argentina en las semifinales.

A pesar de que los dirigidos por Robinson Romero llevaron el peso del encuentro durante gran parte de los 40 minutos, la jerarquía y la contundencia de la "Albiceleste" terminaron por inclinar la balanza.

Dominio sin recompensa

Desde el pitazo inicial, Venezuela mostró una versión ambiciosa. La Vinotinto controló los tiempos, generó volumen de juego y asfixió la salida argentina, obligando a su rival a replegarse.

Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en el marcador. La falta de pegada en los metros finales y las intervenciones del guardameta argentino mantuvieron el cero, frustrando las aproximaciones de figuras como Michael Gelvez y Saimond Francia.

El error que cambió el guion

Cuando el partido parecía destinado a un desenlace cerrado, una pérdida defensiva fue aprovechada por Argentina para romper la paridad.

A partir de ese momento, la dinámica cambió. Venezuela se volcó al ataque con más ímpetu que orden, y en una segunda jugada aislada, el combinado argentino sentenció el 2-0 definitivo que les otorga el boleto a la gran final.

A luchar por el tercer lugar

A pesar de la derrota, el torneo de la Vinotinto ha sido notable, logrando la clasificación a semifinales con solvencia en la fase de grupos. Ahora, el objetivo es cerrar la participación con una medalla en el pecho.

Venezuela disputará este domingo 1 de febrero el partido por el tercer lugar, donde espera por Brasil o Perú. Será una oportunidad de oro para que este grupo de jugadores ratifique que sigue estando en la élite del futsal continental.