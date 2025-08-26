Un Barcelona apremiado por 'Fair Play' se prepara para dar salida a este jugador

Suscríbete a nuestros canales

Son horas cruciales en el FC Barcelona para encontrar fórmulas que aligeren el conocido 'Fair Play Financiero' de La Liga. Desde el club están trabajando contrarreloj y tendrían muy adelantado el siguiente movimiento para respirar con este asunto.

Justamente, todo el corre corre de los culés se da en la recta final del mercado de fichajes. Hay distintas carpetas abiertas y todas con la misma prioridad en el alto mando.

El próximo lunes 1 de septiembre se baja el telón en la ventaja de traspasos, una fecha que deja el testigo del lado azulgrana con la obligación de acelerar los pendientes, que durante días no se han podido cerrar.

Iñaki Peña, precisamente, es ahora mismo una de las salidas que estaría más cerca de concretarse, según adelantó Fabrizio Romano al detallar que su partida está cerca de concretarse en forma de cesión a otro equipo del torneo español: Elche.

El plan de Barcelona con Iñaki Peña

La situación del guardameta ha cambiado conforme los días fueron avanzando, aunque siempre estuvo en la rampa de salida ante la competencia que tiene por llevarse minutos en el equipo de Hansi Flick.

Joan García llegó para ser titular de inmediato y como sostén tiene detrás a un Wojciech Szczęsny, que ya le ganó el pulso a Peña la campaña pasada. Todo lo anterior sin mencionar que Ter Stegen sigue siendo parte de la entidad, con lo que eso representa, tras ser aún el capitán.

Ese contexto deja al alicantino sin ningún tipo de sitio. Eso sí, a medias porque antes de marcharse firmará la ampliación de su contrato como azulgrana hasta 2029, después que el vínculo estuviese firmado hasta final de temporada 2025-26.

Esta fórmula rebajaría parte de la presión financiera de su salario y permite que el club pueda llevarse algo de dinero a futuro, en una posible venta.

Ahora bien, este préstamo tiene aspectos a destacar como que la ficha del guardameta es elevada y desde la acera de Elche no se pueda asumir por completo, un escenario que obliga a Barcelona a llegar a los famosos acuerdos económico. Su salida permitía la inscripción de Szczęsny.