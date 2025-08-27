¿Qué jugadores podrían perderse el partido contra Colombia?

Suscríbete a nuestros canales

Los días han seguido su curso y la Vinotinto se acerca a los dos partidos más importantes del año, previstos para el mes de septiembre y en los que tendrá en juego las opciones venezolanas de clasificar al Mundial 2026.

En esos compromisos se cierran las eliminatorias mundialistas contra Argentina y Colombia, de ahí saldrá el desenlace para un hipotético cupo directo o un lugar en el torneo de repechaje, que otorga otros dos boletos a la cita mundial a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Todo lo anterior sirve de referencia para entender lo que está en juego en ambos cotejos, que cambiarían la historia del balompié criollo para siempre y que dejarían un importante precedente. En este momento cada detalle cuenta y se sigue al pie de la letra.

Uno de esos aspectos que tiene seguramente en consideración el cuepo técnico liderado por Fernando 'Bocha' Batista está atado a los jugadores que hoy están apercibidos.

¿Quiénes se perderían el duelo de la Vinotinto con Colombia de ver amarilla en Argentina?

El estratega argentino enfatizó recientemente en una entrevista exclusiva que realizamos en Meridiano que buscará sumar en los dos partidos, independientemente si uno es con la vigente campeona del mundo, caso de la albiceleste.

Esas declaraciones fueron dadas en un escenario en el que muchas personas asumieron que el duelo clave a reseñar era el de Colombia, por la complejidad de enfrentarse al combinado de Lionel Messi. Incluso, en esos mismos debates se sugirió el cuidado de aquellos jugadores que podrían perderse ese duelo ante los cafetero de ver una amarilla en suelo argentino.

En ese listado existen nombres importantes para el técnico Batista y que suelen tener un sitio fijo en el once titular. Basta con revisar esa nómina para entenderlo.

El jugador más mediático y relevante es Salomón Rondón, seguido de efectivos como Rafael Romo, Tomás Rincón, Eduard Bello, Jhon Murillo y Josef Martínez.

Hay que aclarar que para este compromiso la Vinotinto no podía contar con José 'Brujo' Martínez y Telasco Segovia, quienes ya estaban sancionados por acumulación de tarjetas.