MLB: Así fue el jonrón de Ketel Marte en victoria de Arizona sobre Texas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El camarero dominicano de los Cascabeles de Arizona, Ketel Marte, despachó este martes su vigésimo quinto (25) cuadrangular de la campaña en la victoria de su equipo ante los Rangers de Texas. Compromiso que se llevó a cabo en el Chase Field, casa del conjunto desértico, ante 22.046 aficionados.

Este es el segundo jonrón de Marte en los últimos siete juegos y en días consecutivos. El segunda base está a solo cinco jonrones de alcanzar los 30 por segunda vez en su carrera. Asimismo, está a solo 21 carreras impulsadas de las 600 de por vida.

El batazo de Ketel Marte

En la parte baja de la séptima entrada, el intermedialista dominicano llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso, ante los lanzamientos del zurdo Hoby Milner. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a dos (2).

Sin outs en la pizarra, corredores en las almohadillas y en cuenta de un strike sin bolas, Milner tiró un cambio de velocidad de unas 83 millas por hora en la parte baja de la zona, lanzamiento que Marte no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Ketel Marte tuvo una velocidad de salida de 115.4 millas por hora y recorrió 414 pies de distancia.

Los números de Marte

Ketel Marte se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, novena con el conjunto de desértico. El segunda base dominicano tiene un promedio vitalicio de .282, con 1253 hits, 168 jonrones y 579 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .292/.391/.537 (Avg/Obp/Slg); en 397 apariciones al bate, el camarero ha conectado 116 imparables, 25 cuadrangulares, anotado 77 e impulsado 64. Ha recibido 59 boletos y 69 ponches.