Viviana Gibelli regresa a Venevisión y así fue la gran confirmación

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Después de más de una década de ausencia de los estudios que fueron su hogar por casi 30 años, la icónica animadora Viviana Gibelli fue vista en los pasillos de Venevisión para programa especial entre su canal de YouTube y la planta.

Viviana vuelve al canal que la vio formarse

Alejandro Córdova, mejor conocido como “El flaco de la farándula”, hizo llegar a Meridiano información de un video en el que Gibelli recordará el fenómeno televisivo que marcó una época: "La Guerra de los Sexos".

Alejandro asegura que el reencuentro entre el canal de la colina y la exreina de belleza, coincide con el 25 aniversario del estreno del exitoso formato de competencia, el cual no solo lideró la sintonía en Venezuela, sino toda Hispanoamérica.

El video que se estrenará el próximo domingo 22 de marzo, mostrará a una Viviana cercana y nostálgica recorriendo los pasillos de su antigua casa. El regreso, manejado con una sutileza invita a la reflexión y permite a la audiencia ser testigo de la conexión inquebrantable, entre la animadora y el canal que impulsó su carrera.

Un video cargado de contenido

Además, coincide con la celebración de los 65 años de Venevisión, reafirmando que los grandes íconos de la planta siguen presentes en el corazón de los televidentes.

El programa especial, de una hora de duración, contará con material de archivo inédito y anécdotas nunca antes contadas sobre lo que sucedía detrás de cámaras en la competencia más famosa de la televisión.

Este proyecto nace de una alianza estratégica entre Viviana Gibelli TV y Cisneros Media, permitiendo que el contenido exclusivo sea transmitido en su canal de YouTube y en la señal abierta de Venevisión.

A través de Instagram la Miss Monagas 1987, posteó la mañana de este jueves 19 de marzo un video en la entrada de la planta, como un adelanto de la sorpresa que tiene para sus fieles seguidores.