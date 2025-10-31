Sorpresa en La Rinconada: Cindy Carrero reaparece con un reto que nadie esperaba

Suscríbete a nuestros canales

La ex jocketa venezolana Cindy Carrero, hace su reaparición al hipódromo La Rinconada y en esta oportunidad con un importante reto dentro de la hípica venezolana: Agente de jinete cuya función principal será buscar las montas para el jockey Carlos Brito.

En la primera carrera de la programación del 8 de diciembre de 2024, Cindy Carrero ocupó la tercera posición con el ejemplar Multivoltaje, entrenado por David Palencia. Dicha prueba fue ganada por Golden Bross (trainer Riccardo D’Angelo). En aquella ocasión, Carrero contaba con la asesoría de Havi Salazar

Luego de pasar el disco de la prueba, el ejemplar se fue de manos y la yoqueta cayó aparatosamente frente al paddock de ganadores de La Rinconada, por lo que fue trasladada e internada en Clínicas Caracas por casi un mes para su recuperación y posteriormente darle de alta el mes de enero de este año.

Entrevista: Cindy Carrero Agente de Jinete La Rinconada

Este viernes en horas de la mañana el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes para entrevistar de forma exclusiva a la nueva agente de jinete Cindy Paola Carrero Adams, a fin de dar sus impresiones sobre su reaparición y el asumir este nuevo e importante reto profesional en el turf criollo.

"Quiero expresar mi profundo agradecimiento por la valiosa oportunidad que se me presenta. Mi regreso al óvalo de Coche me llena de una inmensa alegría y una energía renovada. Siento una emoción vibrante al reencontrarme con tantas personas queridas y colegas del medio; es una oleada de gratos recuerdos que inspira esta nueva etapa.

En este nuevo rol como Agente de Jinetes, asumo una misión que va más allá del compromiso profesional, pues me une una gran amistad con mi representado. Aplicaré toda la experiencia que adquirí en la pista y la complementaré con el aprendizaje continuo que requiere este desafío. Mi objetivo primordial es trabajar arduamente para impulsar su éxito y asegurar su desarrollo profesional."

Gracias a Gaceta Hípica por la oportunidad y apoyo, saludos a la fanaticada.

Campaña de Cindy Carrero: Jocketa La Rinconada

La jocketa Cindy Carrero cerró la temporada 2024 en el óvalo caraqueño con un registro de 55 montas. Sus resultados incluyen 3 triunfos, 10 segundos y 5 terceros lugares, para mantener un 5% de efectividad. En retrospectiva, el total de sus visitas al recinto de ganadores, entre 2021 y 2024, asciende a 22 victorias

Su última victoria fue en la sexta válida para el juego del 5y6, disputada el 8 de septiembre del 2024, con la yegua Mía Nenela, entrenada por Juan Carlos García Mosquera.