Cindy Carrero fue sancionada por esta razón en La Rinconada (+Resolución)

La cita dominical en el hipódromo La Rinconada marcó el cierre del tercer mes de carreras de este 2024 y el inició del último mes de este primer meeting.

La programación se dio con un total de diez competencias, con destacadas actuaciones y la pelea por el liderato de jinetes, que se encuentra al rojo vivo.

En la primera válida del 5y6, se presentó un reclamo por parte de la yoqueta Cindy Carrero, quien condujo al ejemplar My Five Mate, presentado de Juan Carlos de Abreu; contra el jinete José Rivero, quien iba sobre el ejemplar Prince Of Success, pupilo del entrenador Omar Oviedo, por un hecho ocurrido en la recta final a 75 metros para el final de la carrera.

El mismo fue revisado por los señores comisarios y este fue el resultado:

“RECLAMO INFUNDADO:

La jocketa CINDY CARRERO (MY FIVE MATE Nº 01) presentó RECLAMO en contra del jinete JOSE RIVERO (PRINCE OF SUCCESS Nº 13). Visto el video esta junta de comisarios DECIDE: DESESTIMAR dicho reclamo por no apreciar elementos que lo avalen y SANCIONAR con multa de (10) DIEZ UNIDADES a la jocketa CINDY CARRERO por o infundado de su reclamo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Nacional de Carreras.”

La competencia fue ganada por el ejemplar Mateo Of Boston, presentado de Rubén Lanz y conducido por Francisco Quevedo.