Comisarios del INH abren averiguación administrativa a esta yunta en La Rinconada

Este domingo 31 de marzo se realizó la reunión de actividades hípicas número 12 del primer meeting de la temporada 2024, con una agenda de diez competencias, donde no hubo selectivas de grado, y el juego del 5y6 nacional alcanzó por primera vez los 23 millones de bolívares en monto sellado, antes que se comenzará a jugar en la quinta competencia del programa.

Al finalizar la jornada hípica, la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos, dio a conocer las resoluciones finales tomadas de la reunión respectiva, y determinaron que en la primera prueba de la competencia lo siguiente:

“Vista la actuación del ejemplar AMIGO JORGE N° 04 (JEAN C MUNDO), esta Junta de Comisarios procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Asimismo, se les notifica a los ciudadanos JEAN C MUNDO y CHAOUKAT DOKMADJI, para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del INH, el próximo día lunes 01 de abril entre las 9:30 y 10:00 a.m. respectivamente, a los fines de rendir ENTREVISTA”.

El ejemplar Amigo Jorge finalizó último en la prueba que compitió en la primera no válida, en distancia de 1.40 metros, donde la ganó Gran Galil, un entrenado de Ezequiel González, conducido por el jockey profesional Jhonathan Aray, con tiempo de 88,2 y un dividendo de 37,17 bolívares a ganador.