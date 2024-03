Gaceta Hípica acierta siete primeros favoritos este domingo en La Rinconada

La jornada de la reunión número 12 del primer meeting de la temporada 2024, en el hipódromo La Rinconada se realizó este domingo 31 de marzo, con una agenda de diez competencias, sin pruebas selectivas de grado, y solo una Condicional Especial, reservada para machos de cuatro años ganadores, donde el 5y6 nacional llegó por primera a los 23 millones de bolívares en el monto sellado.

La revista hípica de la casa por excelencia, Gaceta Hípico tuvo una jornada casi perfecta, al lograr acertar nueve de las diez competencias y cinco de las seis válidas que se corrieron en la tarde dominical en el recinto caraqueño.

Gaceta Hípica acertó las cuatro no válidas de la jornada, e inició con una trifecta desde la primera competencia, donde acertó los primeros tres lugares: Gran Galil, Gran Phuel y King Guerrero, lo que no sería la primera trifecta acertada del domingo, luego en la segunda de la jornada, acertó la victoria del debutante Niño Lorenzo, el cual dieron como segundo favorito.

Para la tercera de la no válida, el triunfo de Alcaraz, primer favorito de la revista, y cerraron la última de las no válidas, acertaron nuevamente, al primer favorito con Ping Pong. La racha continuó con las pruebas del 5y6 nacional, al volver a acertar una trifecta con los tres favoritos, Mateo of Boston, del trainer Rubén Lanz, Prince of Success, segundo de Omar Oviedo, y Premiado de Juan Carlos García Mosquera.

La segunda válida la victoria fue para el ejemplar Chon Brady, segundo favorito de la revista, y en el segundo lugar llegó Regal Holiday, tercer favorito, En la tercera del 5y6, la revista decana del hipismo nacional, volvió a sacar su experiencia, donde el ganador fue Ciclón, el cual era primer favorito y línea de la revista, el tercer favorito de la publicación Skyline, finalizó segundo, y Candoroso, el cual cerró la trifecta, era el segundo favorito.

Para el inicio de la Triple Apuesta, el ejemplar ganador fue la yegua Ambrosía, primera favorita y segunda línea de la revista, mientras el segundo puesto fue para Piemontesa, la cual era tercera favorita.

En la quinta de las válidas, el triunfo fue para La Gran Esperanza, otra primera favorita, la cual fue acompañada en la exacta por Next Queen. La única prueba donde la revista no pudo dar un ganador fue la última, donde sorprendió Luna Nueva, del trainer Gabriel Márquez, y la primera opción de Gaceta Hípica, Carora Mía, llegó segunda.