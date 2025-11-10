La tarde soñada: Oliver Medina se luce y deja su huella en el óvalo de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada fue testigo de una jornada histórica para el joven jinete Oliver Medina. Oriundo de Coche, Medina vivió una tarde sencillamente inolvidable al conseguir, por primera vez en su ascendente carrera, cuatro triunfos en una misma programación de carreras. Este hito lo catapulta a una posición de privilegio en la tabla estadística del actual meeting, que se acerca a su desenlace final.

La dimensión de su hazaña se magnifica al considerar su número de compromisos: Medina realizó un total de siete montas, que incluyen una sustitución a su compañero Leomar Sangronis.

Victorias: Oliver Medina La Rinconada Reunión 43

La faena dorada comenzó temprano, en la tercera carrera de la tarde, con el ejemplar The Last Dance. La demostración fue soberbia, marcando un tiempo de 88.2 para el recorrido y dejando en taquilla un dividendo de Bs 99,59.

El póker continuó en la séptima competencia: gracias a un oportuno cambio de monta, Medina no desaprovechó la oportunidad y galopó con Gran Pepe en un recorrido de 1.200 metros, sumando su segunda victoria.

El jinete se erigió como gran protagonista en el 5 y 6 Nacional. En la octava carrera, se lució a bordo de la importada Easyasyouplease, una yunta exitosa con el entrenador Fernando Parilli Araujo. La yegua respondió al amplio favoritismo del público apostador, ganando con mucha facilidad y repartiendo Bs 67,21.

El broche de oro llegó en la cuarta válida del 5y6. Medina cerró su tarde brillante llevando al triunfo a Nikitis (USA), demostrando una conexión perfecta con la preparación de Carlos Luis Uzcátegui.

Números en la actualidad: Jinete Aprendiz Oliver Medina La Rinconada

Con esta demostración de talento, Medina eleva su efectividad a un impresionante 35%, y suma 18 victorias en poco más de 115 montas realizadas hasta la fecha. A medida que avanza el meeting, su consistente desempeño es la mejor carta de presentación para obtener más y mejores oportunidades. Es importante señalar que su gestión de montas está a cargo del popular agente "Humildad", pieza clave en este exitoso ascenso.