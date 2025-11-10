La interrogante de Universal Joy: La importada que tuvo un desarrollo atípico en la reunión 43 en La Rinconada

La jornada de este domingo 09 de noviembre marcó otro avance en la temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada. Se realizó la cuadragésima tercera reunión del año, correspondiente a la décima fecha del tercer meeting de 2025, en la que se llevaron a cabo trece interesantes competencias.
El jinete más destacado de la tarde de ayer fue el aprendiz Oliver Medina con cuatro visitas al recinto de ganador. Por su parte Fernando Parilli Araujo y Carlos Luis Uzcátegui, también subieron al recinto de ganadores por los entrenadores en dos ocasiones.
La tarde de ayer a la altura de la duodécima carrera se llevó a cabo una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadores de una carrera, con una nómina que se redujo a nueve participantes por el retiro entre semana de (Kate And Me). La bolsa a repartir adicional especial fue de $28.600.
La pupila entrenada por Carlos Luis Uzcátegui y propiedad del Stud “Big Valdi”, Universal Joy (Usa), se presentaba a la carrera como uno de las más jugados por el público apostador, principalmente por la corta campaña destacada realizada hasta el momento en La Rinconada.
La monta de la alazana de cuatro años fue por parte de su jinete profesional Jaime Lugo con 56 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.
Informes: " El jinete JAIME LUGO del ejemplar UNIVERSAL JOY (USA) N°07, informó que su conducida, desdelos600metros hasta la llegada corrió negada”.
La yegua ocupó la quinta casilla en carrera ganada por el ejemplar Guillermina con la monta de Francisco Quevedo.