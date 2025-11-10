LVBP: ¡Yonathan Daza es el jugador Meridiano de la semana!

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero central Yonathan Daza, de los Leones del Caracas, consolidó su estatus como una de las figuras más destacadas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) durante la cuarta semana de la temporada 2025. Su desempeño con el madero fue explosivo y consistente, marcando la pauta en la ofensiva melenuda y contribuyendo directamente a la racha positiva de su equipo.

Daza no solo brilló por su poder ocasional, sino por su capacidad de embasarse y conectar imparables de forma continua. Al cierre de la semana, que incluyó juegos hasta el 9 de noviembre de 2025, el jardinero central ya se había convertido en el líder de la liga en hits con un total de 32 indiscutibles. Además, encabezaba el circuito en triples con 3 y se ubicaba en el Top 5 tanto en carreras remolcadas (18) como en promedio de bateo (.348), demostrando un rendimiento integral.

Desempeño ofensivo

El jugador de 31 años está viviendo una temporada de récords personales. Su línea ofensiva general hasta el final de la cuarta semana se situó en .348/.358/.630 (promedio de bateo, porcentaje de embasado y slugging, respectivamente).

Un punto culminante de su accionar fue el jonrón que conectó el domingo 9 de noviembre ante los Navegantes del Magallanes. Este batazo fue su quinto cuadrangular del certamen, una cifra que ya le permitió superar su marca personal de la LVBP, donde nunca antes había conectado más de dos. Este vuelacerca, conectado con un corredor a bordo, elevó su total de carreras impulsadas a 18 y las anotadas a 18, estableciendo topes personales en ambos departamentos tras seis temporadas en el circuito, superando su tope anterior de 16 remolcadas.

Su consistencia se reflejó también en una racha activa de al menos un hit en ocho juegos consecutivos al 7 de noviembre. En un partido clave de la semana contra las Águilas del Zulia, Daza se lució al quedarse a un jonrón de batear la escalera, conectando un triple y un doble, en una jornada donde totalizó 30 hits en la campaña. La suma de sus extrabases lo llevó a acumular 58 bases alcanzadas, también una nueva marca personal para él en la liga.

Yonathan Daza demostró ser un motor ofensivo para los Leones, estableciendo récords individuales en el primer tercio de la campaña y siendo un factor determinante en los triunfos del equipo capitalino.