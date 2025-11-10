LIDOM: Leyenda Dominicana debuta hoy con las Estrellas Orientales

Suscríbete a nuestros canales

En los primeros 17 juegos de la temporada 2025-2026 de la LIDOM, las Estrellas Orientales tienen récord 7-10 y de cara a una nueva semana de acción, recibirán la incorporación de una gran figura en su roster. El equipo dirigido por Fernando Tatis Sr. busca subir posiciones en la tabla, para pelear por la clasificación al Round Robin.

La figura que llegará al equipo verde es Robinsón Canó, leyenda del beisbol dominicano que se alista para una temporada más en la campaña invernal, tras venir de lograr el bicampeonato con Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol.

Robinson Canó vuelve a casa

Este lunes a través de sus redes sociales, las Estrellas Orientales anunciaron el esperado debut de Canó, que será en la jornada de hoy, cuando el elenco de San Pedro de Macorís reciba en el estadio Tetelo Vargas a los Tigres del Licey a las 5:00 p.m. La presencia del veterano pelotero genera gran expectativa entre los fanáticos, que verán por primera vez en la temporada al líder del equipo, símbolo de experiencia y compromiso dentro del clubhouse.

Canó, quien ha sido una figura clave tanto en el béisbol dominicano como en las Grandes Ligas, busca aportar su bate y su liderazgo en un duelo que promete emociones desde el primer lanzamiento.

En la última campaña 2025-2026 de la LIDOM, Robinson Canó jugó 11 encuentros con las Estrellas, donde dio 12 imparables, entre ellos un doble y un jonrón. Además, remolcó seis carreras, anotó dos y dejó promedio de .353.