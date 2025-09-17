¿Retiro a la vista? Robinson Canó habla sobre su futuro con Diablos Rojos del México (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Robinson Canó es de los peloteros dominicanos con mejor trayectoria en las Grandes Ligas, pero desde hace unos años se encuentra lejos de la Gran Carpa. Sin embargo, se ha mantenido activo y ha hecho vida en México, específicamente con el equipo de Diablos Rojos.

El segunda base dominicano el pasado fin de semana se coronó campeón de la Serie del Rey en la Liga Mexicana de Beisbol y conquistó su segundo título en este circuito, demostrando que pese a sus 40 años, sigue logrando cosas importantes en su carrera.

Robinson Canó con malas noticias para Diablos Rojos

El pelotero dominicano Canó declaró en una entrevista con ESPN que no contempla regresar la próxima temporada con los Diablos Rojos del México. El veterano jugador, con una destacada trayectoria en las Grandes Ligas y recordado por su paso con equipos como los Yankees de Nueva York y los Mets, llegó en 2024 a la Liga Mexicana de Beisbol como una de las principales figuras extranjeras, tanto así que logró con 40 años un bicampeonato.

Con estas declaraciones, el experimentado jugador abre la puerta a la posibilidad de explorar otros proyectos deportivos o incluso dar un paso hacia el retiro definitivo.

"Ahora mismo, no creo que vuelva. Me bastante contento y agradecido con el trato. Me hicieron sentir como en casa", dijo Canó.

En la útlima temporada en LMB, Robinson Canó jugó 86 desafíos, donde conectó 137 imparables, entre ellos 32 dobles y 14 jonrones. Además, remolcó 86 carreras, anotó 71 y dejó promedio de .372, uno de los mejores de todo el circuito.