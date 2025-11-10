La gerencia responde: ¿Por qué a Magallanes le ha costado batear esta temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes tomaron un respiro este domingo 9 de noviembre en el Estadio Monumental de Caracas, al derrotar a los Leones del Caracas por pizarra de 11-4, gracias a una producción ofensiva que no había aparecido hasta los momentos durante la campaña.

"La Nave" produjo nada más y nada menos que 18 inatrapables en el compromiso, siendo esta la mayor cifra de imparables conectados en un mismo juego durante la actual zafra. Además, llega en un momento necesario, ya que justamente el apartado ofensivo ha sido el talón de Aquiles del equipo.

En la previa a este compromiso, Meridiano conversó en exclusiva con el gerente deportivo filibustero, Federico Rojas, quien dio su análisis sobre los problemas ofensivos que han mostrado, y también reveló algunos movimientos que se han realizado para intentar enderezar el rumbo.

Magallanes trabaja en su ofensiva

Lo primero de lo que habló Federico Rojas fue del momento ofensivo del equipo, que para él viene en gran parte de la ansiedad mostrada por los jugadores en los turnos. "Los approaches quizás no han sido los ideales. Hemos tenido jugadores que en el pasado nos han rendido mucho y que no han tenido la temporada que quizás esperábamos, pero creo que esto va a cambiar", comentó.

Rojas también habló del trabajo de Ender Chávez, coach de bateo de "La Nave", quien ha sido fuertemente cuestionado por la opinión pública. "Ha trabajado incansablemente, buscando fórmulas diferentes para que el camino vaya hacia lo positivo", dijo el gerente, quien también destacó que pronto llegará una pieza al staff que será muy útil. "Viene la inclusión de Kleininger Terán, que va a ayudar mucho a Ender".

Foto: David Urdaneta

Por supuesto, la gerencia de Magallanes también confía en que los próximos peloteros en llegar serán de mucha ayuda. "Las incorporaciones van a darle también un vuelco al grupo y más profundidad. Ya Diego Castillo está en roster; tendremos la presencia de Yasiel Puig y Andretty Cordero desde esta semana; Leandro Pineda también se suma", señaló Rojas.

Finalmente, Federico Rojas habló también de Renato Núñez, quien no ha tenido un año positivo, lo que ha repercutido en el nivel ofensivo de la divisa. "Sabemos que peloteros como Renato Núñez van a despertar. Él quiere salir adelante para apoyar al equipo", sentenció.