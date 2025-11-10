MLB: Este dominicano se une a Bob Abreu y Mike Trout en histórica lista

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Grandes Ligas ha sido un año de ensueño para Geraldo Perdomo, quien logró una hazaña reservada solo para los jugadores más completos del beisbol moderno. El campocorto dominicano combinó poder, velocidad y disciplina al plato para alcanzar cifras que lo colocan en un grupo sumamente exclusivo. Su consistencia ofensiva y su aporte integral lo consolidan como una de las figuras más destacadas del año.

El quisqueyano de los Cascabeles de Arizona tras sus números finales, logró unirse a una selecta lista donde están nombres históricos del mejor beisbol del mundo.

Desde el año 2000, solo cuatro peloteros han conseguido en una misma temporada los umbrales de 30 dobles, 20 jonrones, 25 bases robadas, 90 carreras anotadas, 100 impulsadas, 90 boletos y un promedio de .290 o superior. Se trata de una combinación casi imposible, que exige talento en todas las facetas del juego, misma que Perdomo logró en la más reciente campaña.

Los únicos en lograrlo desde el 2000

Bobby Abreu (2004)

David Wright (2007)

Mike Trout (2016)

Geraldo Perdomo (2025)

El logro de Perdomo no solo habla de su madurez como bateador, sino también de su impacto dentro de una alineación competitiva. En un beisbol cada vez más especializado, alcanzar semejante equilibrio entre poder, velocidad y control del strike es un mérito mayúsculo.

Este año, Geraldo Perdomo bateó para .290 en 161 encuentros, con 173 hits, entre ellos 33 dobles, cinco triples y 20 jonrones. Además, registró 100 carreras remolcadas, 98 anotadas y 27 robos.