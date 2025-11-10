Actor y modelo comparte el dolor de vivir fuera de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El actor venezolano Claudio De La Torre habló en el pódcast “En colores, sonidos y sabores de mi tierra”, el duro dolor de vivir lejos de Venezuela, sin su familia, amigos y gente. Con mucha nostalgia el artista aseveró que estar en otro país, es muy fuerte al no sentir ese calor de su gente, en especial en la Navidad.

Amor por Venezuela

Aunque ha tenido éxito en el exterior en las múltiples producciones que ha participado, nada como el amor que siente por su país en especial por su familia, y que espera poder regresar a Venezuela para abrazar a su madre.

“Quiero abrazar a lo que antes daba por sentado. Es fuerte salir un 24 de diciembre abrazar alguien y no tienes a nadie, es doloroso. Se me pone el corazón muy chiquito con la gaita, ya que la navidad es una de las mejores épocas de navidad”, dijo con nostalgia.

“Mía es la venganza” y “Perfil falso”, son dos de las producciones que el criollo ha participado en el exterior con gran éxito y popularidad, que lo hacen uno de los venezolanos más cotizados.

El artista nació el 22 de noviembre de 1980 en el estado Anzoátegui, y comenzó su carrera al participar en el certamen Míster Venezuela 2004, siendo parte de los finalistas.

Gran legado

Claudio participó en grandes producciones nacionales como “Tomasa tequiero” de Venevisión, siendo su gran debut en la televisión. Llegaron otras telenovelas como “La viuda joven”, “Dulce amargo”, “Corazón traicionado” y “Amor secreto”.

Ahora se dedica a seguir su carrera en la televisión y siente gran pasión por los deportes como el El jiu-jitsu.