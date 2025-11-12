Así le fue a la Vinotinto la última vez que enfrentó a Corea del Norte

Suscríbete a nuestros canales

Después de una óptima Fase de Grupos en la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA, la selección venezolana de fútbol clasificó como primera de su grupo a los dieciseisavos de final, debiendo enfrentar a Corea del Norte.

El combinado asiático arrancó venciendo por goleada a El Salvador, después empató con Alemania y cayó contra Colombia, clasificándose así como una de las mejores terceras del torneo que se juega en Qatar.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la selección masculina de Venezuela enfrenta a este hermético país en cualquier categoría, pues hay que remontarse hasta el año 2010, cuando ambos equipos disputaron par de partidos amistosos de categoría absoluta.

Los partidos ante Corea del Norte

El primero se jugaría el 5 de marzo de aquel año, donde ambos equipos igualarían a un gol. Pak Nam Chol adelantó al elenco norcoreano de cabeza, pero Ángelo Peña igualaría el marcador.

El segundo duelo, disputado en el Estadio Olímpico General José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz al día siguiente, terminaría con triunfo vinotinto. José Luis Granados puso al frente a Venezuela, In-guk Mun igualaría con un derechazo y Yohandry Orozco pondría el gol del triunfo.

¿Cuándo juega Venezuela?

La selección nacional Sub-17 de Venezuela se medirá contra Corea del Norte este sábado 15 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, en Qatar, a las 11:15 de la mañana, hora de Venezuela, buscando así la clasificación a unos nuevos octavos de final.