"¿Compromisos con su club?" Jefferson Savarino se une a Soteldo y 'Brujo' Martínez en la playa

Esta semana se disputará la doble fecha de partidos amistosos donde la selección venezolana de fútbol jugará en los Estados Unidos ante sus similares de Australia el 14 de noviembre en Houston y el 18 ante Canadá en Miami.

El seleccionador interino, Fernando Aristeguieta, presentó una lista de convocados en la que, finalmente, se bajarían jugadores como Jesús Bueno, Juan Pablo Añor y Jefferson Savarino debido a "compromisos con sus clubes".

Sin embargo, a este último se le vio en las publicaciones de Instagram de su compañero Yeferson Soteldo disfrutando de un rato en la playa. Allí también aparecía el mediocampista José 'Brujo' Martínez.

"Una burla"

Cabe destacar que tanto Soteldo como Martínez presentaron actitudes polémicas en los últimos meses debido a burlas a la prensa y a la propia dirección interina de 'La Vinotinto' tras no ser convocados para las fechas FIFA.

De hecho, 'Brujo' publicaría una historia donde se referiría a su no llamado con la selección como "una burla", algo a lo que después se refirió en un video difundido en las redes sociales de Soteldo.

Savarino de cumpleaños

Por otra parte, el motivo por el cual Savarino estuvo en la playa con sus compañeros de selección se debe a que este 11 de noviembre cumple veintinueve años de edad, por lo que decidió celebrar con ellos, su esposa y su hijo.