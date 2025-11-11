Estos son las fechas y horarios para los amistosos de la Vinotinto ante Australia y Canadá

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional ya tiene definidas las fechas y horarios para los próximos compromisos amistosos en noviembre. La Vinotinto, que será dirigida de forma interina Fernando Aristeguieta, enfrentará desafíos de preparación ante los combinados de Australia y Canadá.

Venezuela comenzará su accionar este viernes 14 de noviembre frente a los australianos desde el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston. El encuentros entre venezolanos y oceánicos está pautado a las 8:30 de la noche (local) y 10:30 PM, horario venezolano.

Cuatro días más tarde, la tropa conducida por Fernando Aristeguieta se trasladará al Chase Stadium, en Fort Lauderdale, para verse las caras ante los canadienses lo que significará la revancha entre ambas selecciones después de su duelo en la pasada Copa América de Estados Unidos. El pitazo inicial está programado a las 8:30 PM horario local, 9:30 de la noche en Venezuela.

Convocatoria de la Vinotinto para los amistosos

Portero: José Contreras, Wuilker Faríñez, Miguel Silva, Cristopher Varela.

José Contreras, Wuilker Faríñez, Miguel Silva, Cristopher Varela. Defensas: Jon Aramburu, Ronald Hernández, Adrián Cova, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Carlos Vivas, Ángel Azuaje, Adrián Palacios, Yordan Osorio, Alessandro Milani, Luis Balbo.

Jon Aramburu, Ronald Hernández, Adrián Cova, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Carlos Vivas, Ángel Azuaje, Adrián Palacios, Yordan Osorio, Alessandro Milani, Luis Balbo. Mediocampistas: Jorge Yriate, Jesús Bueno, Daniel Pereira, Jefferson Caraballo, Carlos Faya, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino, Juan Pablo Añor, José Chávez, David Martínez, Gleiker Mendoza, Ender Echenique, Matías Lacava, Wikelman Carmona, Keiber Lamadrid.

Jorge Yriate, Jesús Bueno, Daniel Pereira, Jefferson Caraballo, Carlos Faya, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino, Juan Pablo Añor, José Chávez, David Martínez, Gleiker Mendoza, Ender Echenique, Matías Lacava, Wikelman Carmona, Keiber Lamadrid. Delanteros: Kevin Kelsy, Jesús Ramírez, Alejandro Marqués, Jovanny Bolívar.

Cabe destacar que, jugadores como Jefferson Savarino (Botafogo), Jesús Bueno (Philadelphia Union) y Juan Pablo Añor (Volos NPS) se bajaron de la convocatoria, ya que estarán cumpliendo compromisos con sus respectivos clubes. Asimismo, Jon Aramburu y Jovanny Bolívar también se ausentarán por lesiones.