Mundial Sub-17: La Vinotinto ya conoce su rival en dieciseisavos de final

Este martes se ha ido revelando una parte importante del Mundial Sub-17 y no es otra cosa que la definición de los cruces de la ronda de dieciseisavos de final, instancia en la que la Vinotinto se ganó su derecho a competir.

Lo hizo después de finalizar como líder del Grupo E, superando a una candidata en el torneo como Inglaterra. Los venezolanos sumaron siete puntos, mientras los ingleses avanzaron con seis unidades, justamente en una diferencia marcada por la victoria criolla en el mano a mano (0-3).

El rival de Venezuela en la siguiente ronda para este jueves 13 de noviembre será Corea del Norte, que fue uno de los mejores terceros terceros en la primera fase, tras finalizar con cuatro puntos en el Grupo G, superados por Alemania y Colombia, ambos con cinco unidades.

La Vinotinto también conoce sus rivales en una siguiente instancia

En la misma jornada no fue lo único que el combinado criollo ya tiene en agenda, después de que ya incluso conoce el camino que tendría que atravesar para hacer historia en esta cita mundialista.

Por ejemplo, si los venezolanos superan a Corea del Norte en su duelo en dieciseisavos tendrían que luego mantener un careo contra el ganador de la llave entre Japón y Sudáfrica.

Para tener una idea hay que apunta que los japoneses fueron líderes del Grupo B con siete puntos ante selecciones como Portugal, Marruecos y Nueva Caledonia.

Por su parte, Sudáfrica -otro posible rival de la Vinotinto- cerró en el segundo puesto en el Grupo A, con cuatro puntos y muy lejos de Italia que lideró la zona con nueve unidades.