Resultados de la jornada 3 del Mundial Sub-17: Lunes 10 de noviembre

Este lunes se disputó la jornada tres de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Sub-17 de la FIFA en Qatar en los grupos E, F, G y H, de modo que se jugaron un total de ocho compromisos.

La selección venezolana de fútbol consiguió el triunfo ante Haití tras un partido donde sufrió más de la cuenta. Esto, sumado a la derrota de Egipto ante la Inglaterra de Alejandro Gomes, le da el liderato al elenco Vinotinto en el Grupo E.

Corea del Sur y Suiza no se complicaron para vencer a sus rivales, de modo que ambas quedan en la cima del Grupo F, aunque los europeos dominan por diferencia de gol. Alemania bailó a El Salvador y Colombia se impuso contra Corea del Norte en el Grupo G, de modo que la 'Mannschaft' y los cafeteros obtienen la clasificación como primero y segundo de grupo, respectivamente, mientras que los asiáticos avanzan entre los mejores terceros.

Finalmente, en el Grupo H, Brasil no puso superar el empate ante Zambia, igualando ambos equipos en el primer lugar de su grupo, mientras que Indonesia tiene como premio de consolación su triunfo ante Honduras y espera por los otros terceros de grupo para definir su clasificación.

Resultados Mundial Sub-17: Lunes 10/11