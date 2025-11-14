Oswaldo Vizcarrondo previo al duelo contra Corea del Norte: "Podemos hacerlo mejor"

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionador de la Vinotinto Sub-17, Oswaldo Vizcarrondo, compareció ante los medios de comunicación en la previa del crucial encuentro de dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025.

Venezuela, que llega a esta instancia como un equipo que ha dejado buenas sensaciones, se medirá a Corea del Norte en un partido de vida o muerte cuyo ganador obtendrá un boleto a los octavos de final.

El técnico venezolano, con la firmeza que lo caracteriza, evaluó el desempeño de su equipo hasta el momento en la cita mundialista, reconociendo el camino recorrido pero elevando la vara para lo que viene.

"Siento que ha sido un Mundial correcto, pero estoy convencido de que podemos dar mucho más y ellos lo saben", afirmó Vizcarrondo.

Fase definitoria

Con la mira puesta en la clasificación a octavos, el estratega hizo hincapié en la naturaleza implacable de las rondas eliminatorias, donde la concentración y la precisión son absolutas.

"Estamos en una fase definitoria donde el margen de error es mínimo", señaló. Afortunadamente, Oswaldo Vizcarrondo reveló que el grupo ya tiene experiencia en situaciones de alta tensión, lo cual será un punto a favor para manejar la presión del compromiso.

"Dentro de la preparación rumbo al Mundial, tuvimos la posibilidad de jugar este tipo de instancias tanto en Rosario como en Quito (durante torneos amistosos)".

¿Qué esperar de Corea del Norte?

En cuanto al contrincante, Corea del Norte, el seleccionador Vinotinto ofreció un análisis detallado, destacando la disciplina táctica del equipo asiático.

"Es un rival organizado, muy rígido defensivamente. Es un rival que nos va a esperar en bloque bajo, que tratará de cotra golpear. Tienen buenas cualidades técnicas, me han impresionado en ese sentido".

Venezuela y Corea del Norte se enfrentarán en un duelo que definirá su continuidad en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025. El reto es demostrar el margen de mejora que el seleccionador espera y superar a un rival tácticamente disciplinado para alcanzar la meta de los octavos de final.