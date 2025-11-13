Mundial Sub-17: La Vinotinto recibió buenas noticias previo a su juego en dieciseisavos

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 ha seguido su recorrido y ya está ingresando en los momentos más decisivos, que no son otros que las instancias donde un mal día te deja fuera del torneo. Por ejemplo, la Vinotinto tiene otro gran reto en el futuro: los dieciseisavos de final.

Esta es la primera gran ronda que deberá enfrentar el combinado dirigido por Oswaldo Vizcarrondo ante Corea del Norte, que se ganó su lugar en la instancia por ser uno de los mejores terceros, después de finalizar con cuatro puntos en el Grupo G.

Así pues, hay que revisar las buenas noticias que ya iniciaron en la acera venezolana, que puede llegar fortalecida con el avance de uno de sus jugadores más esperados: Henrry Díaz.

El periodista Elías López informó que el futbolista entrenó este jueves 13 de noviembre hoy por primera vez a la par del grupo, desde que sufrió un esguince durante el compromiso contra Inglaterra. En la misma noticia, el comunicador agregó: "Seguramente estará disponible el sábado contra Corea del Norte por los 16vos de final del Mundial. Si lo necesitan hará el esfuerzo por estar".

La Vinotinto conoce su posible rival en octavos

El conjunto venezolano primero tiene en el camino a los norcoreanos, pero de avanzar ya puede hacerse una idea del rival que tendría que enfrentar en unos hipotéticos octavos de final.

Por ejemplo, si los venezolanos superan a Corea del Norte en su duelo en dieciseisavos tendrían que luego mantener un careo contra el ganador de la llave entre Japón y Sudáfrica.

Con más avance en el certamen, la Vinotinto incluso podría reeditar el duelo ante Inglaterra, a la que ya venció (0-3) en el Grupo E. Para eso, los ingleses deben superar a Corea del Sur en dieciseisavos y luego en octavos al ganador de la llave entre Austria y Túnez.