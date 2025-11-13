Lionel Messi sorprendió al ser visto posando con la camisa de este club español

Suscríbete a nuestros canales

El campeón del mundo, Lionel Messi, sigue dando noticias en la semana. Esta vez con su selección, con la que recibió todo el cariño de 20.085 espectadores presentes en el estadio Martínez Valero de Elche (Alicante, este de España) en medio de un entrenamiento abierto al público.

Esta sesión se dio en la previa de lo que será la participación de la 'albiceleste' en el parón FIFA, que lo inician este 14 de noviembre ante la selección de Angola.

Como era de esperarse, Leo fue el más seguido por todos y el que acumuló la mayoría de focos, a tal punto que recibió reconocimientos del mismo Elche, club que hace vida en este recinto.

Un momento estelar fue cuando el capitán argentino recibió de su compatriota y propietario de Elche, Christian Bragarnik, la entrega de la camisa de la entidad con el dorsal '10, que tanto identifica al jugador.

¿Lionel Messi contra Elche?

Pese a que futbolista jugó muchos años en Europa, brillando con el FC Barcelona y siendo verdugo de muchos clubes, este gesto demostró lo respetado que es el argentino en LaLiga.

Por ejemplo, los Franjiverdes fueron uno de esos equipos contra los que Leo encontró las redes contraria, con un registro de siete goles en un total de la misma cantidad de partidos, además de cuatro pases de gol.

Entre otras cosas, el entrenamiento también vivió otro instante emotivo cuando los jugadores salieron al campo bajo las notas del himno nacional argentino, entonado por los miles de asistentes en el estadio.

Finalmente, al cierre de la práctica el propio Lionel Messi se fotografió con el entrenador del equipo, Eder Sarabia, que es un viejo conocido del albiceleste durante su etapa como segundo entrenador de Quique Setién en Barcelona, en 2019-20.