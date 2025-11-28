¡Encaminado a la grandeza! J.J. Redick supera al legendario Greg Popovich en este increíble apartado

Suscríbete a nuestros canales

En una de las narrativas más inesperadas de la temporada de la NBA, el entrenador jefe de Los Ángeles Lakers, JJ Redick, ha logrado establecer récords históricos que no solo han revitalizado a la franquicia, sino que han colocado su nombre junto al de las leyendas más grandes del coaching.

Con una mezcla de estrategia moderna, análisis avanzado y una gestión efectiva del vestuario, Redick ha llevado a los Lakers a cotas de eficiencia nunca antes vistas, destacando dos hitos estadísticos que confirman su impacto inmediato en la liga.

Un Porcentaje de Victorias que Desafía a la Historia

El dato que más ha sacudido los cimientos de la NBA es la confirmación de que JJ Redick ahora ostenta un porcentaje de victorias más alto que Gregg Popovich, uno de los entrenadores más laureados y respetados de todos los tiempos.

Si bien la comparación se realiza en una etapa inicial de la carrera de Redick y es necesario mantener la perspectiva de los logros a largo plazo de Popovich, este hecho subraya la eficacia y el éxito instantáneo que el exjugador ha inyectado en el equipo californiano.

La transición de Redick de analista y podcaster a entrenador jefe fue recibida con escepticismo. No obstante, su enfoque en la toma de decisiones basada en datos, su habilidad para diseñar ofensivas de alto flujo y su capacidad para ganarse el respeto de superestrellas como LeBron James y Luka Doncic, han superado todas las expectativas.

Superar temporalmente el listón de excelencia establecido por Popovich sirve como un poderoso indicativo del nivel de rendimiento que Redick ha logrado instaurar desde el primer día.

El Récord de Consistencia: 57-4 Liderando al Cierre

El logro más impresionante y tangible que demuestra la transformación de los Lakers bajo el mando de Redick es su dominio absoluto en los momentos cruciales de los partidos.

Los Lakers de Redick han establecido el mejor registro en la historia de la NBA cuando lideran el marcador después del tercer cuarto, con una impresionante marca de 57 victorias y solo 4 derrotas.

Este récord es una métrica directa de la disciplina, la ejecución y la mentalidad clutch del equipo. En el pasado, los Lakers a menudo flaqueaban en los minutos finales, permitiendo que las ventajas se evaporaran. Bajo Redick, la tendencia se ha invertido:

Ejecución Ofensiva en el Último Cuarto: Redick ha implementado esquemas que maximizan los puntos fuertes de sus estrellas, asegurando sets claros y eficientes que evitan las pérdidas de balón y fuerzan canastas en posesiones largas. Solidez Defensiva: El cuerpo técnico ha inculcado una mentalidad de "cerrar la puerta", donde la intensidad defensiva se eleva en el último periodo. El compromiso de jugadores clave en la defensa de media cancha ha hecho que sea casi imposible para los equipos rivales remontar una desventaja. Gestión de Tiempos Muertos y Rotaciones: La habilidad de Redick para manejar las rotaciones en los momentos de presión, y su precisión al pedir tiempos muertos para cortar las rachas rivales, ha sido vital para mantener la ventaja hasta el sonido de la bocina.

El registro de 57-4 es un testimonio de la madurez estratégica de Redick y la confianza que ha construido en su plantilla. No solo ganan partidos, sino que cierran los partidos con autoridad, un rasgo distintivo de los equipos que aspiran a la gloria del campeonato.

El Futuro de la Era Redick

El impacto de JJ Redick va más allá de los números; ha proporcionado una nueva identidad a los Lakers, una que valora la eficiencia, la analítica y, sobre todo, la consistencia. Si bien el camino hacia el Larry O'Brien es largo, estos registros iniciales sugieren que la apuesta arriesgada de la gerencia por un entrenador sin experiencia previa ha resultado ser un éxito rotundo.

Los Lakers han pasado de ser un equipo inestable a ser el ejemplo de fiabilidad en la recta final de los encuentros, un cambio de paradigma que redefine sus aspiraciones de campeonato.