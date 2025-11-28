Sacramento Kings le busca 'desesperadamente' un nuevo equipo a Zach LaVine

Suscríbete a nuestros canales

La oficina principal de los Sacramento Kings es hoy el epicentro de un terremoto en la NBA. En lo que se perfila como la noticia más explosiva del mercado de fichajes en lo que va de temporada, fuentes cercanas a la franquicia han confirmado que el gerente general de los Kings, Scott Perry, tiene un interés "desesperado" y prioritario en orquestar el traspaso del alero Zach LaVine.

La Urgencia de Perry: ¿Por qué LaVine?

La palabra clave en la estrategia de Perry es "desesperadamente". Esto no es un simple interés exploratorio; es una misión. El actual núcleo de los Kings, liderado por DeMar DeRozan y Domantas Sabonis, ha demostrado ser competitivo, pero consistentemente se ha quedado corto en los momentos decisivos contra los equipos de élite de la Conferencia Oeste.

LaVine, se supone que es la tercera espada, pero la falta de un tercer anotador consistente y de élite, capaz de crear su propio tiro y desequilibrar defensas con su atletismo explosivo, ha sido una debilidad recurrente, y Zach ha sido irresponsable en ese aspecto.

Zach LaVine, un dos veces All-Star con promedios de carrera que rondan los 20 puntos por partido y un historial de ser uno de los tiradores de tres puntos más prolíficos y eficientes de la liga, sería una gran pieza de cambio para los Kings, quienes obtendrían nuevos jugadores con su cambio.

El Desafío de la Logística: ¿Qué pedirán los Kings?

Si bien el deseo de Scott Perry es claro, la ejecución de un traspaso de esta magnitud presenta desafíos logísticos y salariales significativos. LaVine se encuentra bajo un contrato máximo y es una de las mayores figuras contractuales de la liga.

Para concretar el movimiento, los Kings tendrán que buscar mayores beneficios con el precio de LaVine, el cual pueda ajustarse a sus planes de fortalecer su plantilla y tener mejores aspiraciones de llegar a las instancias finales del torneo. Aunque, dejando a un lado lo que pedirán por LaVine, muchos se preguntan el por qué los Kings ya no quieren al jugador, ¿problemas de camerino tal como pasó en Chicago? o simplemente buscan mejorar su equipo, este desenlace se conocerá más adelante.