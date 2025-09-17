José Mourinho regresa a los banquillos con este equipo de Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol está a muy poco de recibir una noticia bomba y tiene como principal protagonista al portugués José Mourinho, quien estaría cerca de volver a los banquillos.

El club con el que regresaría a la acción es el Benfica, que hace algunas horas despidió al Bruno Lage, tras perder contra el Qarabag (3-2) en su debut en la Champions League 2025-26.

La información la vino a confirmar el periodista Fabrizio Romano en su cuenta en la red social X (antes Twitter), por donde suele contar con mucha credibilidad en el mercado de fichajes.

"Mourinho ha aceptado la propuesta del Benfica y los pasos formales se darán en las próximas 24 horas", escribió el comunicador social.

Los detalles de José Mourinho con su nuevo equipo

El estratega luso firmaría con los portugueses hasta el año 2027 y no tendría muchos días fuera de la actividad, después de lo que significó su despido del Fenerbahçe.

Justamente, fue el propio Benfica quien generó el fin de ciclo de 'Mou', tras derrotar a Fenerbahçe en la última ronda de clasificación de la Champions League, dos días antes de confirmarse su salida del club de Estambul.

"Ahora lo único que puedo hacer es desearle buena suerte a quien venga después", expresó Lage posteriormente al momento en el que se decidió su salida del cuadro portugués.

Esta será la segunda etapa de José Mourinho con este club, después de haber sido el líder de la entidad en el año 2000, en unos inicios de su carrera que lo ha llevado a ser considerado como uno de los mejores técnicos de la historia.