José Mourinho volvería a entrenar en Portugal con este equipo

Luego de que José Mourinho fuese despedido del Fenerbahçe de Turquía tras caer en la ronda de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA, este parece haber encontrado un nuevo equipo para dirigir.

Dicho equipo es nada más y nada menos que su verdugo en la Fase Previa del certamen continental: el Benfica, club que recientemente cayó por tres goles a dos frente al Qarabag de Azerbaiyán.

Esta derrota hizo que Bruno Lage dejase de ser su director técnico con efecto inmediato, por lo que la escuadra lisboeta ha contactado al que fuese entrenador de clubes como Real Madrid o Inter de Milán para hacerse con sus servicios.

Regreso al Benfica

Mourinho habría llegado a un principio de acuerdo con 'Las Águilas', según lo que reporta CNN Portugal, por lo que esto representaría un regreso por parte del oriundo de Setúbal al equipo donde debutó como técnico.

Su experiencia en Portugal

En la temporada 2000/2001, Mourinho apenas dirigió diez partidos como entrenador interino tras la marcha del alemán Jupp Heynckes. Dirigió diez partidos en los que facturó cinco victorias, aunque luego se iría por diferencias con la dirigencia.

Posteriormente, se marcharía al Leiria y, al año siguiente, firmaría con el Porto, club con el que levantaría el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA en 2004. A partir de ese año, tendría una amplia carrera en el extranjero hasta la fecha, donde vuelve a su país natal.